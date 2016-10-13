До реанімації лікарні ім.Мечникова в Дніпрі за тиждень доправили 10 важкопоранених із АТО
18:01, 13 жовтня 2016Країна
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За останній тиждень до реанімаційного відділення лікарні ім. Мечникова в Дніпрі доправили 10 важкопоранених бійців із зони проведення антитерористичної операції
У бійців, які перебувають у реанімації, переважно поранення голови, шиї, грудей, живота, кінцівок / УНІАН
Про це в ефірі телеканалу «112 Україна» повідомив головний лікар обласної клінічної лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко.
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«За останній тиждень до нас надійшло 10 вкрай важких бійців із мінно-вибуховими пораненнями. Від солдата до командира батальйону. Усі вони на цей час проходять лікування в реанімації лікарні ім. Мечникова», – сказав він.
Риженко також зазначив, що це найбільша кількість поранених за останній місяць. У бійців, які наразі перебувають у реанімації, переважно поранення голови, шиї, грудей, живота, кінцівок.
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