Діти з високим рівнем IQ частіше стають алкоголіками

Шотландські вчені в ході дослідження виявили незвичайну закономірність - діти з високим рівнем IQ набагато частіше зловживають алкогольними напоями у дорослому житті, ніж діти з низьким рівнем IQ. Вчені з університету Глазго в ході тривалого дослідження визначили розумові здібності близько 8 тисяч хлопчиків і дівчаток у віці 10 років. А коли ці діти стали дорослими, фахівці визначили їхній рівень споживання алкоголю.

Виявилося, що проблеми з алкоголізмом частіше зустрічалися у дорослих, які в дитинстві в тестах на інтелект набирали високі бали.

Причому у жінок подібний зв`язок був виражений сильніше, ніж у чоловіків. Наприклад, зі збільшенням показника IQ на 15 одиниць ризик збільшеного споживання алкоголю у чоловіків зростає в 1,17 рази, а у жінок - в 1,38 рази.

Поки дослідники не можуть з`ясувати точну причину такого явища. Тому мають намір і далі вивчати взаємозв`язок інтелектуальних здібностей і схильності до алкоголю.

РИА Новости