У Запорізькій області не вистачає донорської крові.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу голова Запорізької обласної державної адміністрації Олександр СТАРУХ.

"Оптимальна кількість донорів, необхідна для забезпечення регіону продуктами крові, становить 4-5% від загальної чисельності населення, але на сьогоднішній день в Запорізькій області бере участь в донорському русі лише 2,4% жителів", - повідомив О.СТАРУХ.

За його словами, в такій ситуації потреба лікувально-профілактичних установ у компонентах і препаратах крові задовольняється лише на 70%, у тромбоцитах - на 50%, у факторах згортання для хворих на гемофілію - лише на 20%.

При цьому в області, сказав губернатор, як і раніше, "зберігається проблема забезпечення хворих з рідкісними групами крові".

Факт гострого дефіциту донорської крові підтверджують як медики, так і пацієнти запорізьких медустанов, стверджуючи, що навіть в пологових будинках Запоріжжя пацієнткам рекомендують або просити родичів здавати кров, або оплачувати добродійні внески на придбання продуктів крові.