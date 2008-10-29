Фінансова криза може затримати випуск життєво важливих ліків

Глобальна фінансова криза може серйозно затримати виробництво багатьох життєво важливих медикаментів, припускають експерти Гарвардського університету, Університету штату Массачусетс /США/ і Університету Едінбургу і Відкритого університету /Великобританія/. В даний час інвестиції досліджень і розробки нових лікарських препаратів в глобальному масштабі поставлені під загрозу, оскільки фармацевтичні компанії вважають за краще зупиняти фінансування, боячись подальших економічних труднощів.

Біотехнології і медичні експерименти дорого обходяться, оскільки ця сфера діяльності припускає невдалі результати і безліч спроб, говорять фахівці. Минулого року у всьому світі крупні фірми по виробництву ліків "прогоріли" з цих причин на 50 більйонів доларів, тоді як прибуток - до мільярда доларів. В той же час створення нових терапій і інноваційних методів діагностики і лікування небезпечних хвороб безпосередньо залежить від фінансових вкладень в цьому секторі.

Останнім часом дослідники відзначають спад виробництва нових ліків через різке зменшення кредитів у фармацевтиці, закриття деяких науково-дослідних підрозділів і скорочення персоналу.

ami-tass.ru