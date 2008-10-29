Херсонщина: протягом доби 4 осіб отруїлися грибами
10:15, 29 жовтня 2008Країна
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Попередження лікарів марні
Протягом доби в лікарні Херсона поступило четверо осіб, які отруїлися грибами.
Як повідомив УНІАН перший заступник Херсонської обласної санепідемстанції Анатолій КОВАЛЬ, від початку року в регіоні зафіксовано 75 випадків отруєння грибами, чотири з них були смертельними. Серед постраждалих – 11 дітей.
Такий показник значно перевищує минулорічний – за весь 2007 рік було зафіксовано 53 випадки отруєння грибами, з яких два були летальними.
Також, за даними обласної СЕС, зростанню випадків отруєння сприяє безконтрольний продаж грибів місцевими мешканцями на автотрасах області.
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