Херсонщина: протягом доби 4 осіб отруїлися грибами

Протягом доби в лікарні Херсона поступило четверо осіб, які отруїлися грибами.

Як повідомив УНІАН перший заступник Херсонської обласної санепідемстанції Анатолій КОВАЛЬ, від початку року в регіоні зафіксовано 75 випадків отруєння грибами, чотири з них були смертельними. Серед постраждалих – 11 дітей.

Такий показник значно перевищує минулорічний – за весь 2007 рік було зафіксовано 53 випадки отруєння грибами, з яких два були летальними.

Також, за даними обласної СЕС, зростанню випадків отруєння сприяє безконтрольний продаж грибів місцевими мешканцями на автотрасах області.