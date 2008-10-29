Запоріжжя: ціни в аптеках завищені на 19%

У Запорізькій області Держінспекція з контролю за цінами виявила перевищення торгових надбавок в аптеках в розмірі до 19%.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Запорізької облдержадміністрації, Держінспекцією з контролю за цінами було здійснено перевірку цін на медпрепарати в 77 аптеках регіону.

Під час перевірки встановлено, що, порушуючи розпорядження голови облдержадміністрації, яким встановлювалася гранична торгова надбавка на лікарські препарати і вироби медпризначення на рівні 25% оптової ціни з урахуванням одержаних знижок, роздрібні ціни формувалися із застосуванням торгових надбавок вище гранично допустимих на 0,1-19%, повідомили в прес-службі.