Зайвий холестерин спричиняє зайві хвороби

Учені припускають, що високий рівень певного виду холестерину в крові навіть у людини з нормальною вагою - прямий шлях до інсульту і інфаркту, оскільки такий холестерин відкладається на стінках судин, що живлять різні органи. Останнім часом слово "холестерин" все частіше зустрічається в розмовах. Дуже модно стало стежити за своїм ліпідним профілем. І це правильно. Що ж таке холестерин і як часто необхідно перевіряти його рівень в крові?

Чинники ризику

Холестерин – це жироподібна речовина, яка необхідна організму для виробництва гормонів, клітин і нервової тканини. Приблизно 85% його виробляється печінкою, лише 15 % холестерину, потрібно отримувати з їжі. Холестерин в нормі є джерелом енергії для організму. Але при надлишку він стає отрутою. Розрізняють "хороший" холестерин - ліпопротеїд високої щільності та "поганий" - ліпопротеїд низької щільності. В ідеалі рівень "хорошого" холестерину повинен бути якомога вище, а "поганого" - якнайнижчим. Саме "поганий" холестерин завдає основної шкоди здоров`ю.

Чому високий рівень холестерину небезпечний для здоров`я?

Сам по собі підвищений вміст цієї речовини у крові не викликає ніяких симптомів, тому людина і не підозрює, що у неї надлишок холестерину. Зайвий холестерин відкладається на стінках судин, що живлять серце, мозок і інші органи. Жирові смужки поступово товщають і перетворюються на бляшки, звужуючи або зовсім закупорюючи просвіт судин, розвивається атеросклероз. Бляшка холестерину з часом просочується вапном, результат – порушення току крові і змертвіння частини м`яза серця або головного мозку.

Низький рівень холестерину – порятунок для організму?

Дуже низький рівень холестерину в крові у жінок (наприклад, при строгій безжировій дієті) може викликати порушення репродуктивної функції аж до припинення місячних. Лікарям навіть доводиться в таких випадках за допомогою спеціального живлення підвищувати вміст жиру в організмі до 30%. Крім того, встановлено, що дуже низький вміст холестерину в крові робить людину агресивнішою. Тому ліпідний профіль повинен бути нормальним.

У чому причина підвищення рівня холестерину?

Найчастіше причина криється в елементарному невмінні правильно харчуватися. На рівень холестерину в крові впливають жири, які ми їмо або, навпаки, не їмо. Насичені жири підвищують холестерин. Ними багаті жирне м`ясо, вершкове масло, сири. Поліненасичені жири знижують холестерин. Вони входять до складу соєвої, соняшникової, кукурудзяної олії, морепродуктів, нежирних молочних продуктів. Мононенасичені жири також знижують "поганий" холестерин. Вони містяться в оливковій та арахісовій олії, горіхах і авокадо.Також вже точно встановлено, що рівень холестерину може підвищуватися, якщо порушилася робота гена, що відповідає за переробку холестерину в печінці. Особливо небезпечний цей збій для жінок.

Потрібно знати свою норму

У здорової людини холестерину в крові повинно бути не більше 200 мг/дл, або 3,8-5,2 ммоль/л. Значення 5,2-6,2 ммоль/л свідчать про ризик ураження судин."Хорошого" холестерину повинно бути не менше 1 ммоль/л, "поганого" - не більше 3,4 ммоль/л. Щоб перевірити, чи є ризик розвитку атеросклерозу, потрібно розділити показник загального холестерину на "хороший". Якщо це співвідношення менше п`яти, можна не турбуватися. Кожна людина, починаючи з 20-річного віку, повинна перевіряти рівень холестерину кожні 5 років. Особливо це стосується чоловіків, оскільки 4 з 5 випадків серцево-судинних захворювань доводиться саме на них. Для аналізу в поліклініці потрібно здати кров натщесерце. Для отримання вірного результату останній прийом їжі має бути за 12-14 годин до дослідження, алкоголю - за 72 години.Потрібно знати, якщо один або обидва батьки мали надлишок холестерину, їхній дитині може передатися генетично обумовлене підвищення рівня холестерину. Такі діти ризикують перенести інфаркт навіть в 10-15 років. Тому європейські лікарі рекомендують дітям в 4-річному віці робити аналіз крові на ліпідний профіль, щоб вчасно виявити ризик виникнення хвороби.

Інна Колошук, лікар-гігієніст