Кількість жертв СНІДу складе до 2030 року 1,2 млн. на рік, що у понад п`ять разів нижче за раніше прогнозовану цифру в 6,5 млн. Про це йдеться в поширеній напередодні спеціальній доповіді Всесвітньої організації охорони здоров`я /ВООЗ/.

За оцінкою експертів ВООЗ, пік смертності від СНІДу припаде на найближчі 5 років. Як уточнив координатор програм ВООЗ по боротьбі з епідеміями Колін Матерс, в поточному році жертвами хвороби стануть 2,2 млн., а максимум летальних результатів - 2,4 млн. - припаде на 2012 рік.

Але потім, відзначив він, число жертв СНІДу піде на спад. "Значною мірою це буде забезпечено за рахунок розроблених ВООЗ програм розвитку охорони здоров`я і превентивних заходів в країнах, що розвиваються”, - підкреслив він.

За прогнозами ВООЗ, до 2030 року також скоротиться число жертв таких хвороб, як малярія і туберкульоз. Але одночасно майже на третину зросте кількість невиліковно хворих раком і серцево-судинними захворюваннями, а число жертв дорожньо-транспортних подій майже подвоїться - з 1,3 млн. осіб в 2004 році до 2,4 млн. в 2030.