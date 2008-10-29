Суперкорисний яблучний оцет

Цей унікальний продукт є незамінним засобом для догляду за шкірою і волоссям. Нижче ми говоритимемо про те, які косметичні засоби можна приготувати з яблучного оцту.

Засіб 1. Якщо у вас жирна шкіра, то скористайтеся такою маскою.

Для її приготування вам буде потрібно одну четверту частину огірка - очистити і розім`яти до кашки, після цього, перемішайте огірок з одним яєчним жовтком, однією чайною ложкою яблучного оцту і трьома столовими ложками оливкової олії.

Одержану масу слід нанести на шкіру обличчя і шиї, залишити на півгодини.

Після закінчення цього часу змийте маску теплою водою.

Засіб 2. Яблучний оцет омолодить шкіру.

Для початку просто вмивайтеся теплою водою, після чого зробіть теплий компрес, потримавши його три-п`ять хвилин.

Потім візьміть льняну серветку, змочену теплим розчином яблучного оцту (1/4 чашки яблучного оцту на півлітра води), і накладіть її на обличчя.

Поверх серветки обличчя необхідно вкрити махровим рушником. Залиште серветку на обличчі п`ять хвилин, а після цього зніміть її та вмивайтеся теплою водою без використання мила.

Після умивання особу рекомендовано помасажувати жорстким рушником.

Така процедура очистить вашу шкіру від ороговілих частинок, а, крім того, вона стимулює процес регенерації клітин.

Засіб 3. Якщо у вас порепалася шкіра на руках, то скористайтеся наступним засобом.

Вимийте руки, після чого, змастіть їх звичайним кремом для рук, які необхідно в пропорції один до одного змішати з яблучним оцтом.

Засіб 4. Для того, щоб ваше волосся було м`яким, пишним, а також для того, щоб змити залишки шампуня, корисно обполіскувати волосся після миття розчином яблучного оцту.

Для приготування цього розчину вам потрібно буде змішати три склянки води і 1/3 частина склянки яблучного оцту.

Слід також відзначити, що якщо яблучний оцет змішати з розмарином, то ви зможете додати темному волоссю блиску.

А ось для освітлення і зміцнення волосся рекомендовано в яблучний оцет додавати ромашку.

Засіб 5. Використовуйте яблучний оцет і як засіб профілактики від варикозного розширення вен.

Змочіть бавовняну тканину яблучним оцтом, після чого, оберніть цією тканиною ноги в тих місцях, де вени особливо виділяються.

Поверх тканини потрібно пов`язати махровий рушник. Важливо відзначити, що даний компрес потрібно тримати не менше півгодини, при цьому піднявши ноги якомога вище.