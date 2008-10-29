Який він артеріальний тиск у нормі?

Контроль рівня артеріального тиску дозволяє уникнути неприємних для здоров`я наслідків.

Так які ж показники є зразковою нормою для людини в різні періоди його життя?

У віці від шістнадцяти до двадцяти років нормою вважається такий показник, коли верхня межа знаходиться на відмітці 100-120, а нижний на 70-80.

У віці від двадцяти до сорока років верхній тиск повинен бути 110-130, а нижній – 70-80.

У віці від сорока до вісімдесяти років верхній артеріальний тиск повинен бути до 140, а нижній до 90.

У людей старше шістдесяти років, верхній тиск може бути 150, а нижній 90.