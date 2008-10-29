Який він артеріальний тиск у нормі?
12:42, 29 жовтня 2008Країна
118
Контроль обов`язковий
Контроль рівня артеріального тиску дозволяє уникнути неприємних для здоров`я наслідків.
Так які ж показники є зразковою нормою для людини в різні періоди його життя?
У віці від шістнадцяти до двадцяти років нормою вважається такий показник, коли верхня межа знаходиться на відмітці 100-120, а нижний на 70-80.
У віці від двадцяти до сорока років верхній тиск повинен бути 110-130, а нижній – 70-80.
У віці від сорока до вісімдесяти років верхній артеріальний тиск повинен бути до 140, а нижній до 90.
У людей старше шістдесяти років, верхній тиск може бути 150, а нижній 90.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter