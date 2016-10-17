Підготовка медиків та медзабезпечення збройних сил досі залежить від громадських організацій та гуманітарної допомоги - МОЗ

Чиновники обговорили питання створення єдиного цивільно-військового простору, до якого входитимуть медики з усіх силових структур. Іноземні партнери готові сприяти і надавати будь-яку консультацію щодо впровадження такої системи в Україні, наголосили УНІАН у МОЗ.

На сьогодні система підготовки медиків та медичне забезпечення ЗСУ все ще залежить від громадських організацій та гуманітарної допомоги, підкреслили у відомстві.

Посилаючись на дані Міністерства оборони, у МОЗ поінформували, що бойові втрати Збройних Сил у 2015 році склали 2132 бійця. У 2016 році загинуло 173 українських військовослужбовця. 15% з них ймовірно залишилися б живими, якби отримали належне навчання та індивідуальну аптечку західного зразка.

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Згідно зі звітами Генштабу, сьогодні медичні підрозділі забезпечені спеціальною медичною технікою на 80%, броньованою санітарною технікою на 45%, а індивідуальними аптечками на 100%. Проте громадські організації й надалі продовжують підтримувати військових спорядженням та щоважливіше навчаннями з тактичної медицини.

У 2016 році медики добровольці заснували громадську організацію "Медичний корпус", у якої на меті невідкладна лікарська допомога в зоні зіткнення та підсилення лікарень у прифронтових населених пунктах.

У МОЗ поінформували, що впроваджено програму, яка дозволяє лікарям-добровольцям брати відрядження на 1 місяць, аби підсилювати лікарні у прифронтовій зоні.

За словами, військового хірурга та стажера відділу координації та медичного забезпечення АТО, надзвичайних та воєнних станів МОЗ Олександра Данилюка, на сьогодні розробляються програми щодо співпраці медиків силових структур з цивільними лікарнями, щоб дозволити їм допуск до діагностики та лікування у цих закладах.

“Ми затвердили стандарти аптечок до державного оборонного замовлення на наступний рік. Від тепер українські військові повинні отримувати такі ж аптечки, як і військові країн-членів НАТО”, – зазначив Данилюк.