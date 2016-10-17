Кількість отруєних фальсифікованим алкоголем в Україні зросла до 135 осіб, померлих - до 58

Про це йдеться в оперативній інформації, переданій УНІАН Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

За даними відомства, в Харківській області зареєстровано три нових випадки отруєння, які закінчились летально. Загальна кількість отруєнь сурогатами алкоголю по й області становить – 91, з них померли – 44. За даними судово-медичної експертизи в Харківській області метиловий спирт виявлено у 30 померлих.

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В Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Житомирській та Миколаївській областях нових випадків отруєнь сурогатами алкоголю не зареєстровано (отруїлося - 44 особи, померли - 14).

Зокрема, в Запорізькій області отруїлося - 17 осіб; Дніпропетровській - 8, з них померла одна особа; Житомирській - 3, з них померла 1 особа; Донецькій - 9, з них 5 померло; Луганській отруїлося та померло 2 особи; Миколаївській отруїлося та померло 5 осіб.

За останніми повідомленням Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області, судмедекспертиза виявила у крові 5 померлих метанол.

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Крім того, результати експертизи померлого в Житомирській області встановили причину смерті - отруєння метиловим спиртом.

Як повідомляв УНІАН, станом на ранок 12 жовтня кількість отруєних фальсифікованим небезпечним алкоголем становила 131, померлих - 54 особи.

Перші смерті внаслідок отруєння алкоголем були зафіксовані в Харківській області 22 вересня.

Згодом летальні випадки від отруєння зафіксували в інших регіонах України, зокрема, в Донецькій, Луганській, Миколаївській, Житомирській та Дніпропетровській областях.