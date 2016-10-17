Кількість зареєстрованих переселенців за тиждень скоротилося

Згідно з повідомленням, за даними структурних підрозділів соціального захисту населення обласних та Київської міської державних адміністрацій, на обліку перебувають 1 360 898 сімей з Донбасу та Криму.

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Понад 1 млн сімей переселенців звернулися за державною грошовою допомогою, більш як 936 тис. сімей отримали її. Загальна сума перерахованих переселенцям коштів з початку 2016 року становить 2,7 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, станом на 10 жовтня поточного року на обліку перебувало 1 млн 696 тис. 326 внутрішніх переселенців з Донбасу та Криму, що на 371 особу менше, ніж на 3 жовтня.

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За підсумками перевірки в 2015 році Служба безпеки на початок 2016 року передала Мінсоцполітики інформацію про більш як 450 тис. осіб, які зареєстровані як тимчасові переселенці, але не проживають на підконтрольних української влади територіях. Виплати цим громадянам було призупинено до моменту підтвердження факту їх проживання на підконтрольній території. За даними Пенсійного фонду, після того, як було зупинено пенсійні виплати, з 460 800 людина внутрішньо переміщених осіб виплати відновлено 143 тисячі, решті у відновленні виплат відмовлено.

Водночас віце-прем'єр Павло Розенко зазначав в інтерв'ю УНІАН, що, незважаючи на призупинення виплат, зазначені люди не були виключені зі списку переселенців, оскільки для цього їм повинна бути анульована довідка переселенця. Довідка може бути скасована управлінням соцзахисту тільки на підставі конкретної інформації Державної міграційної служби. Цей процес, за словами Розенка, може тривати кілька місяців.