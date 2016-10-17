Гройсман обіцяє впровадити антикорупційний механізм ціноутворення на ліки

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час презентації оновленої структури підтримки реформ, зокрема, створення спеціалізованих команд для підтримки реалізації реформ та Стратегії реформування державного управління України на 2016-2020 роки.

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"Хочу підтвердити, що ми дерегулювали сьогодні ринок ліків, і до кінця року ми запропонуємо ефективні механізми ціноутворення на ліки в країні», - зазначив Гройсман і запевнив, що цей механізм буде антикорупційний.