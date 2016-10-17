Київські кардіохірурги вживили механічне серце 30-річній жінці

14:16, 17 жовтня 2016
Країна
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Це вже друга подібна операція в Україні.

Фото: newsru.co.il

Серце, яке коштує понад 100 тисяч євро, німецький виробник надає у борг.

На ці органи досі збирають гроші.Обом пацієнтам потрібні були термінові операції.

Зі штучним серцем людина може жити кілька років і чекати на донорський орган.

Подробиці читайте на УНІАН: http://www.unian.net/multimedia/video-3/49910-kievskie-kardiohirurgi-vjivili-mehanicheskoe-serdtse-30-letney-jenschine.html

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