Київські кардіохірурги вживили механічне серце 30-річній жінці
14:16, 17 жовтня 2016Країна
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Це вже друга подібна операція в Україні.
Це вже друга подібна операція в Україні / Фото: 062.com
Серце, яке коштує понад 100 тисяч євро, німецький виробник надає у борг.
На ці органи досі збирають гроші.Обом пацієнтам потрібні були термінові операції.
Зі штучним серцем людина може жити кілька років і чекати на донорський орган.
Подробиці читайте на УНІАН: http://www.unian.net/multimedia/video-3/49910-kievskie-kardiohirurgi-vjivili-mehanicheskoe-serdtse-30-letney-jenschine.html
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