У Європі чекають на пандемію грипу

За прогнозом європейських фахівців, під час прийдешньої сезонної епідемії грипу середні показники захворюваності по Європі зростуть удвічі. Як повідомили учасники третьої Європейської конференції з грипу, яка відбулася в Португалії у вересні цього року, в Європі майбутньою взимку очікується поява нового, так званого «австралійського» штаму вірусу грипу А. Цей штам може стати причиною масштабної епідемії.

За статистикою, пандемії грипу виникають в середньому кожні 40 років. Причиною пандемії нерідко стає новий штам, що володіє підвищеною здатністю до мутації. У вчених є всі підстави побоюватися, що чергова пандемія може наступити дуже скоро – остання пандемія грипу в Європі була зафіксована в 1968 році, тоді «гонконзький» штам забрав життя понад 800 тис. осіб всьому світу.

«Серйозної епідемії грипу не траплялося достатньо давно, - говорить доцент кафедри інфекційних хвороб і епідеміології Московського державного медико-стоматологічного університету (Росія) Галина Кареткина. - Тому можливість важкої епідемії грипу, зокрема викликаною «австралійським» штамом, не виключена ні в Європі, ні на європейській території Росії», - відзначила Кареткина.

Нагадаємо, що на думку експертів цього року пік захворюваності припаде на період з грудня по січень. Тому в Росії і європейських країнах вже зараз активно проводиться вакцинопрофілактика. Проте технологія виробництва вакцин не дозволяє зробити щеплення від грипу універсальним засобом боротьби із захворюваністю, попереджають фахівці. На їх думку, щеплення це ще не гарантія від хвороби, хоча робити її необхідно.