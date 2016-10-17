В Україні запустять проект з аналізу якості молочної продукції

Науково-дослідний центр незалежних споживчих експертиз «Тест» має намір запустити окремий проект, присвячений аналізу молочних продуктів в Україні, і ввести власний знак якості «Чистоту збережено», який інформуватиме споживачів про те, що продукція відповідає основним стандартам і безпечна для вживання.

Про це повідомив голова центру експертиз Валентин Безрукий під час прес-конференції в УНІАН.

«Саме молочний напрямок найчастіше спливає у наших дослідженнях - це молоко, сири, сметана і тощо. Тож ми вирішили оновити нашу роботу, доповнивши її окремим проектом, який назвали «Про молоко начистоту». Знак називається «Чистоту збережено». Це будуть поглиблені дослідження стосовно лише молочної продукції», - сказав він.

Читайте такожТретина пастеризованого молока в Україні не відповідає стандартам якостіЗа даними Безрукого, експерти аналізуватимуть українське молоко за трьома основними напрямками. Вони стежитимуть за тим, щоб молоко отримувалося виключно від здорових корів, було позбавлене різного роду добавок і зберігалося при правильному температурному режимі. Щоб оцінити здоров'я корів, експерти перевірили наявність у молоці гормонів та антибіотиків, нітратів, сальмонели, кількість соматичних клітин, що вказують на наявність у тварин такого захворювання, як мастит. При перевірці молока на наявність добавок експерти досліджували такі показники як щільність (розбавлення водою), жирність, наявність рослинних жирів, соди, аміаку. Про дотримання або недотримання правильного температурного режиму молока свідчили його кислотність, а також мікробіологічні показники.

Як зазначила керівник відділу тестувань центру експертиз «Тест» Ніна Кільдій, яка також була присутня на прес-конференції, проект «Чистоту збережено» було розпочато з тестування 16 зразків молока. З них 6 зразків - це молоко з базару, яке було куплене в різних містах. Два зразка експерти придбали в Києві, і по одному - в Одесі, Харкові, Дніпрі та Львові. Також у дослідженні взяли участь 10 популярних марок пастеризованого молока, що продаються в магазинах.

За даними Кільдій, результати проведеного дослідження показали, що більшість марок промислового молока отримали оцінки «добре» і «відмінно». Тоді як усі зразки домашнього базарного молока мали серйозні проблеми з мікробіологією.

«Молоко, яке продається на базарі, - це сире молоко, воно не проходить ніякої температурної обробки, і в цьому полягає його небезпека. Само по собі молоко, поки воно тепле і одразу від корови, ще може бути безпечним. Далі його вже не можна вживати у сирому вигляді, його обов'язково необхідно кип'ятити», - сказала Кільдій.

Читайте такожЛише 9 марок вершкового масла з 25 відповідають стандартам якостіПрисутній на прес-конференції директор департаменту продовольства Міністерства аграрної політики і продовольства України Микола Мороз погодився з тим, що домашнє молоко занадто забруднене. Він додав, що саме з цієї причини українські підприємства для промислової переробки використовують в основному фермерське молоко.

«Якщо виробництво молока в Україні становить понад 10 млн тонн, то тільки близько 4 млн тонн надходить на промислову обробку, і 6 млн тонн споживається населенням без надходження на обробку. З цих 4 млн тонн тільки близько 1 млн тонн - це молоко від домашніх господарств. Тобто наша промисловість використовує в основному молоко від фермерських господарств», - сказав він.

За словами Мороза, у середньостроковій перспективі підприємства і зовсім відмовляться від використання домашнього молока.

Як повідомляв УНІАН, у середині грудня 2015 року центр експертиз «Тест» провів дослідження і виявив, що третина зразків пастеризованого молока в Україні (різних виробників) не відповідає стандартам якості.

Голова центру експертиз «Тест» Валентин Безрукий у грудні минулого року повідомив, що в цілому фальсифікація на ринку молочної продукції в Україні зростає. На прикладі вершкового масла він показав, що за останні два роки частка фальсифікацій масла збільшилася більш ніж удвічі - з 34% у 2013 році до 64% у 2015 році.

Читайте такожЖирне молоко виявилося кориснішим за знежиренеНауково-дослідний центр незалежних споживчих експертиз «Тест» - громадська організація із захисту прав споживачів, що спеціалізується на порівняльних тестуваннях з 2001 року. За 15 років роботи організація провела 573 тести і проаналізувала більше 6,5 тис. товарів (промислових товарів і продуктів харчування).