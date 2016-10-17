В Україні проживає 42 млн 642 тисяч людей - Держстат

Чисельність населення України станом на 1 вересня 2016 року, за оцінками Державної служби статистики України, становила 42 млн 642,4 тис. осіб, що на 118,1 тис. осіб менше, ніж на початок року.

У січні-серпні поточного року, за даними Держстату, в Україні народилося 264 136 дітей, тоді як за аналогічний період 2015 року цей показник становив 273 884 дитини. У січні-серпні було зафіксовано природне скорочення населення на 125 027 осіб, тоді як за січень-серпень 2015 року населення скоротилося на 130 483 людини. Водночас, кількість іммігрантів у січні-серпні поточного року перевищила кількість емігрантів на 6 945 осіб, за аналогічний період 2015 року цей показник становив 6 916 осіб.

У Держстаті зазначають, що залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю новонароджених: на 100 померлих – 68 новонароджених.

Всі дані наводяться без урахування Криму та зони проведення антитерористичної операції на сході України.

Як повідомляв УНІАН, чисельність населення України станом на кінець 2015 року становила 42 млн 760,5 тис. осіб, що на 168,8 тис. осіб менше, ніж було на кінець 2014 року.

Навесні 2014 року після анексії Криму і формування зони антитерористичної операції на сході країни у зв'язку з початком активних бойових дій у регіоні чисельність населення України була істотно скоригована і зменшена до 43 млн до 45 млн осіб. Надалі цей показник зменшувався з місяця в місяць.

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У вересні 2016 року уряд ініціював створення міжвідомчої групи для оцінки чисельності та статево-вікового складу населення України і прогнозування демографічного розвитку країни.