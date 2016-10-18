Матерів, які відмовляються від новонароджених дітей, закликають віддавати немовлят до "Вікна життя"

Як повідомили УНІАН у прес-службі мерії, для жінок, які не мають можливостей для догляду немовлят і хочуть відмовитися від дитини зі збереженням інкогніто, у міських лікувально-профілактичних установах Одеси працюють два «Вікна життя» - спеціальні бебі-бокси, щоб помістити немовля у безпечні умови.

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«Міська влада Одеси просить батьків, які опинилися у скрутних життєвих обставинах, не наражати своїх дітей на небезпеку, не залишати їх в умовах, що загрожують життю і здоров'ю», - акцентували в мерії.

Відзначається, що 15 жовтня близько 6.00 на прохідній Одеської обласної клінічної лікарні було залишено новонароджену дитину - дівчинка вагою 1 кг 200 грамів. У сумці з дівчинкою перебувала записка про те, що її звуть Машею, і народилася вона 14 жовтня.

«Дитина народжена поза лікувальним закладом. На даний час дівчинка перебуває у відділенні реанімації обласної дитячої клінічної лікарні у стані середньої тяжкості, почала засвоювати по 5 мл молока», - розповіли в прес-службі.

Також на площі біля фонтану по вулиці Кримській було знайдено новонародженого хлопчика вагою 2 кг 770 грамів. У сумці з немовлям були підгузки і записка про те, що його звуть Ваня, і народився він 10 жовтня. Дитину було доставлено у відділення реанімації обласної дитячої клінічної лікарні.

«Стан малюка задовільний, найближчим часом його буде переведено до відділення патології новонароджених для подальшого обстеження», - відзначили в мерії.

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Як підкреслили в прес-службі, «Вікна життя» не обладнані відеокамерами, дозволяють гарантувати анонімність матері і звільняють її від кримінальної відповідальності за залишення дитини в небезпечних умовах. Вони розташовані в Одесі за адресами: вул. Космонавтів, 11, - на території міського пологового будинку №7 (зліва від головного входу); вул. Академіка Заболотного, 26-а, - на території дитячої міської лікарні №3 (з боку вулиці Кримської).

У прес-службі додали, що, якщо жінка у пологовому будинку висловлює сумніви щодо можливості гідного забезпечення утримання дитини в сім'ї, їй може бути також запропоновано тимчасове перебування новонародженого в Будинок дитини на повному державному забезпеченні без позбавлення матері батьківських прав. Єдиною умовою є відвідування дитини мамою в період її перебування в Будинку дитини. Після поліпшення матеріальних умов у сім'ї мама може забрати дитину додому. Таким самим чином у Будинок дитини до вирішення соціально-економічних проблем в сім'ї може бути оформлена будь-яка дитина віком до 3 років.

У мерії стверджують, що для сімей, що стикаються з економічними труднощами, у дитячих поліклініках Одеси організовано безкоштовне забезпечення молочними сумішами дітей від народження до двох років. Діти з незабезпечених сімей, незалежно від віку, безкоштовно забезпечуються необхідними медикаментами для амбулаторного лікування за актами дільничної педіатричної служби.

Як повідомляв УНІАН, в Суворовському районі Одеси наприкінці минулого тижня на вулиці були виявлені сумки з новонародженими хлопчиком і дівчинкою.