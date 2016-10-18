Кількість жертв фальсифікованого алкоголю знову зросла: померли 63 людини

Як повідомили в прес-службі Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, всього станом на ранок 18 жовтня зареєстровано 140 випадків отруєнь.

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Зокрема, у Харківській області зареєстровано 5 випадків отруєнь фальсифікованим алкоголем, які завершились летально. Загалом у цьому регіоні отруїлось 96 осіб, з них 49 померли.

У Запорізькій області напередодні до Вільнянської центральної лікарні було госпіталізовано ще одну особу з отруєнням. В стаціонарі перебуває 18 потерпілих від отруєнь.

У Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Житомирській та Миколаївській областях нових випадків отруєнь сурогатами алкоголю не зареєстровано (загалом у вказаних областях отруїлося 26 осіб, померли - 14).

Як повідомляв УНІАН, станом на ранок 17 жовтня в Україні було зареєстровано 135 випадків отруєнь фальсифікованим алкоголем, із них завершились летально – 58.

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Перші смерті внаслідок отруєння алкоголем були зафіксовані в Харківській області 22 вересня. Згодом летальні випадки від отруєння зафіксували в інших регіонах України, зокрема, в Донецькій, Луганській, Миколаївській, Житомирській та Дніпропетровській областях.