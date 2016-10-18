Штаб Ахметова надасть допомогу дитині, яка постраждала від вибуху на Луганщині

Трагедія сталася в гаражі біля будинку підлітка. Іван намагався зробити отвір в патроні, який знайшов на одній із вулиць. В результаті дитина втратила кисть лівої руки і отримала внутрішньочеревне осколкове поранення.

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Зараз Іван перебуває у Луганській обласній дитячій лікарні Лисичанська. Дитині надана перша допомога, зупинено кровотечу. Івану зробили рентгенологічне обстеження, яке показало наявність осколків у черевній порожнині і на культі кінцівки. За словами лікарів, стан пораненого стабільно важкий.

«На сьогоднішній день дитина потребує лікування, тому Штаб Ріната Ахметова підключається до надання допомоги пораненому. У найкоротші терміни будуть закуплені необхідні медикаменти, зокрема, і для усунення травматичного шоку», - заявила Юлія Герасименко, керівник програми «Адресна допомога» Штабу Ахметова.