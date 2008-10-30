Ногу звело або коротко про судоми

Вам доводилося відчувати на собі напади судом, коли несподівано зводить кінцівку. Давайте почнемо з визначення самого поняття – «судоми». Це - моментальні мимовільні скорочення м`язів, які можуть турбувати кожного з нас, найчастіше виникають після сну.

При цьому слід знати про те, що судоми є свідченням, що з нашим організмом не все в нормі. Вони можуть з`явитися за наявності захворювань нервової системи, нервового напруження, при порушенні обміну речовин і за наявності загальної фізичної втоми.

Напевно судоми у вас траплялися саме в ті моменти, коли, перебуваючи у ліжку, ви намагалися зігнути ногу, і раптом її пронизав сильний різкий біль.

А значно частіше це відбувається в моменти нервового напруження після трудового дня або ж тоді, коли ви відчуваєте сильну втому.

Щоб позбавитися судоми в кінцівках, потрібно ударити ребром долоні по напруженому м`язу кілька разів. Потім розітріть хворе місце гірчичною олією і зробіть невеликий масаж.

Після нападу проведіть профілактику судом, приймаючи протягом тижня за кожного прийому їжі по дві чайні ложки меду.

Допоможе приготований самостійно бальзам. Візьміть у рівних пропорціях траву буркуну жовтого, конюшини червоної, квітів календули, омели білої, листя і стебел ревеню. Одну столову ложку цього збору заваріть літром кип`ятку і протягом десяти хвилин витримайте на водяній бані.

Після чого настоюйте ще сорок п`ять хвилин, після чого процідіть.

Змочіть бальзамом марлеву серветку, прикладіть до хворого місця і закріпіть, не знімайте протягом чотирьох-п`яти годин.

Профілактикою судом служать заняття фізкультурою і масаж, а ще кращим засобом, що допомагає запобігти їх появі, є теплий душ.

Він допоможе зняти нервову напругу і заспокоїть нервову систему, особливо це актуально перед сном.