Кому протипоказано підвищувати імунітет?

Натуральні речовини, що стимулюють імунітет, а тим паче неспецифічні імуномодулятори не можна приймати, якщо є ризик аутоіммунного захворювання (наприклад артриту або ревматизму) або алергії. Ці недуги пов`язані з неправильною роботою імунітету, коли замість того, щоб боротися із зовнішніми агресорами, він фактично нападає на власний організм. А речовини, які стимулюють імунітет, і тим більше імуномодулятори мають дуже широкий спектр дії і невідомо, що вони у результаті простимулюють.