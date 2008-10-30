Виноград потрібен для здоров`я серця

Виноград володіє різноманітними захисними властивостями, здатними уберегти серце від хвороб. Лікарі Університету Мічігану /США/ довели, що щоденне споживання винограду знижує тиск, покращує роботу серця і скорочує ризик серцево-судинних порушень.

Потенціал винограду у високому вмісті фітохімікаліїв - природних корисних антиоксидантів. При проведенні експерименту лабораторним щурам підмішували в регулярний раціон харчування порцію подрібненого сухого винограду. Тваринам спеціально давали продукти з перевищеним вмістом солі, щоб визначити, наскільки виноград здатний запобігти шкідливому ефекту натрію. Через 18 тижнів у гризунів було зафіксовано зниження артеріального тиску, кращу функціональність і кровообіг серця, менше ознак ушкодження серцевого м`яза.

Медики припускають, що виноград робить прямий позитивний вплив на серцево-судинну функцію завдяки або флаваноїдам - шляхом прямої дії антиоксидантів, або шляхом побічної дії на функцію серцевих клітин.

Флаваноїди знайдені і у виноградній шкірці, і в м`якоті, і в насінні. Природним чином хімічні речовини у винограді скорочують потенційно небезпечну молекулярну і клітинну активність в серці. Проте кардіологи попереджають - результати даного дослідження не треба інтерпретувати неправильно: пацієнти з серцевими проблемами не повинні відмовлятися від ліків. Смачна ягода може послужити хорошим профілактичним засобом від серцевих захворювань.