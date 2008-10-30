Запасів води на планеті вистачить лише на 30 років

29 жовтня, в Римі на конференції Всесвітньої асоціації дикої природи WWF науковий керівник групи вчених Джанфранко Болонья заявив про те, що запасів води на планеті вистачить, у найкращому випадку, на 30 років. Фахівець заявив, що з 1986 року на Землі стали відбуватися аномальні процеси - в результаті розвитку технологій людина стала використовувати більше земних ресурсів, ніж планета в змозі виробляти.

І в 2005 році витрачалося на 30% більше ресурсів, ніж дозволяють наявні на Землі запаси. До цього часу на 30% скоротилося й число хребетних. Однак це ще не межа - вчений зазначає, що цей дефіцит досягне 100% вже до 2040 року, якщо розвинений світ не змінить свій стиль життя.

Дуже багато ресурсів, на думку Болоньї, витрачають ОАЕ, США, Кувейт, Данія, Австралія та інші країни. При цьому дуже мало витрачають Конго, Гаїті, Афганістан та Малаві.

Що стосується витрат води, то автор дослідження говорить про те, що найбільше водних запасів використовується в сільськогосподарській сфері. Наприклад, на виробництво одного шматочка цукру потрібно 1500 л води, на виробництво кілограма яловичини - 15500 літрів води, в той час як в Сомалі через її нестачі часто гинуть люди.

InoPressa