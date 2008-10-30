”Стара” донорська кров може зумовити інфікування

Донорська кров, яка зберігається 29 днів або більше, подвоює ризик інфекційного зараження у пацієнта при переливанні. Хворі, що одержали таку кров, в два рази частіше страждають від нозокоміальних інфекцій, включаючи запалення легенів, верхніх дихальних шляхів і сепсис.

Тривале зберігання призводить до зміни складу червоних кров`яних клітин і вивільнення ряду біохімічних речовин під назвою цитокіни, які пригнічують імунну функцію і підвищують чутливість і сприйнятливість організму до інфекцій. Такі зміни крові починаються через 14 днів і досягають максимуму після 42 днів зберігання, говорять медики Cooper University Hospital і American College of Chest Physicians /ACCP, США/.

При дослідженні у 422 хворих, що одержали донорську кров "старше" 26 днів, спостерігали симптоми порушення імунітету і збільшення концентрацій запальних цитокінів. Аналіз показав, що після цього 11% пацієнтів померли, а у 13,5% розвинулися нозокоміальне зараження. Зазвичай в лікарнях "стара кров" використовується, щоб вона не пропадала даремно. На думку лікарів, суворіший контроль і регламентація переливання крові забезпечили б кращий захист здоров`я пацієнтів.

ami-tass.ru