Фонд Ахметова запустив оновлений портал "Сирітству – ні!"

Сьогодні, 18 жовтня, розпочав роботу оновлений всеукраїнський портал національного усиновлення «Сирітству – ні!» Фонду Ріната Ахметова, повідомили УНІАН у прес-службі Фонду. Ресурсwww.sirotstvy.net став зручнішим для користувачів і містить більше корисної інформації про усиновлення у всіх регіонах країни.

«Портал «Сирітству – ні!» працює з 9 грудня 2009 року. За цей час понад 8 тисяч дітей знайшли батьків. Сподіваємося, що оновлений портал «Сирітству – ні!» стане більш зручним, яскравим та інформативним для наших користувачів. А головне – за його допомогою ще більше дітей знайдуть свої нові родини», - розповіла Євгенія Рзаєва, керівник програми «Сирітству – ні!».

На оновленому сайті поліпшений дизайн. На головній сторінці розміщена карта України. Натиснувши на конкретну область, можна побачити, скільки дітей-сиріт з цього регіону чекають майбутніх батьків. Зараз на порталі розміщено 9120 дитячих анкет.

Читайте такожШтаб Ахметова надасть допомогу дитині, яка постраждала від вибуху на Луганщині Планується, що сайт буде виступати і в ролі радника. З'явилася можливість проводити опитування і тестування користувачів порталу. Поради фахівців з різних сфер систематизують залежно від галузі, в якій працює фахівець. Також в майбутньому на порталі планується проведення тематичних вебінарів для справжніх і майбутніх прийомних батьків.

Процес повного перенесення інформації зі старої версії сайту на нову займе близько місяця.

Довідка. Фонд Ріната Ахметова надає підтримку дітям-сиротам більш як 8 років. За цей час в рамках проекту «Сирітству – ні!» створено 40 дитячих будинків сімейного типу, відкриті 2 центри матері і дитини в Донецьку та Києві, кризовий центр в Дніпропетровську, працюють 4 центри підтримки сімей. 8186 дітей – сиріт, що знайшли нові родини. Такий результат став можливий завдяки співпраці Фонду з Міністерством соціальної політики України та службами у справах дітей.