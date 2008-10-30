У Донецьку проходить міжнародний симпозіум з дитячої епілепсії

30-31 жовтня в Донецьку проходить міжнародний симпозіум «Резистентні форми епілепсії та епілептичні енцефалопатії у дітей».

Як передає кореспондент УНІАН, організаторами симпозіуму є Міністерство охорони здоров`я України, Міжнародна дитяча неврологічна асоціація, Асоціація дитячих неврологів України, Донецький національний медуніверситет ім. Горького і Головне управління охорони здоров`я Донецької облдержадміністрації.

Серед учасників симпозіуму – лікарі вищої категорії з Італії, Великої Британії, Франції, Узбекистану, Казахстану, Молдови, Росії і України.

Програмою симпозіуму передбачено обговорення доповідей на теми: «Фармакотерапія резистентних форм епілепсії у дітей», «Епілептичні синдроми у дітей раннього віку», «Нейрохірургічне лікування резистентних форм епілепсії у дітей», «Псевдоепілептичні випадки у дітей» тощо.

Впродовж двох днів працюватиме медична виставка, пройдуть стендові та пленарні виступи, дискусії та обмін досвідом. За результатами симпозіуму буде вироблено спільну резолюцію.