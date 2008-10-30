У Донецьку проходить міжнародний симпозіум з дитячої епілепсії

11:30, 30 жовтня 2008
Країна
39

За участі провідних неврологів світу

30-31 жовтня в Донецьку проходить міжнародний симпозіум «Резистентні форми епілепсії та епілептичні енцефалопатії у дітей».

Як передає кореспондент УНІАН, організаторами симпозіуму є Міністерство охорони здоров`я України, Міжнародна дитяча неврологічна асоціація, Асоціація дитячих неврологів України, Донецький національний медуніверситет ім. Горького і Головне управління охорони здоров`я Донецької облдержадміністрації.

Серед учасників симпозіуму – лікарі вищої категорії з Італії, Великої Британії, Франції, Узбекистану, Казахстану, Молдови, Росії і України.

Програмою симпозіуму передбачено обговорення доповідей на теми: «Фармакотерапія резистентних форм епілепсії у дітей», «Епілептичні синдроми у дітей раннього віку», «Нейрохірургічне лікування резистентних форм епілепсії у дітей», «Псевдоепілептичні випадки у дітей» тощо.

Впродовж двох днів працюватиме медична виставка, пройдуть стендові та пленарні виступи, дискусії та обмін досвідом. За результатами симпозіуму буде вироблено спільну резолюцію.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter