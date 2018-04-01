Як харчуватися українцям, аби бути здоровими?

Як правильно харчуватися знають усі, а виконують це одиниці. Рецепти здорового, правильного харчування, дієти і рекомендації по харчуванню найрізноманітніші. Але не адаптовані до індивідуальних умов рецепти найсмачніших блюд можуть стати шкідливими, якщо не вбудувати їх в раціон або режим харчування, здоровий спосіб життя. Шматок найсмачнішого м`яса вранці або увечері, влітку або взимку, маленькій дитині або школяру, чоловікові або жінці, вагітній жінці або вже мамі, спортсменові або літній людині, здоровому або вже хворому це, як кажуть в Одесі - дві великі різниці.

Основи правильного, раціонального харчування закладаються ще в дитинстві, в сімейних звичках. Із закладеної в дитинстві програми розвиваються і більшість так званих спадкових захворювань. Нам у спадок дісталася відома формула здоров`я. Але, враховуючи сучасні екологічні умови, її краще представити так: "Сніданок з`їж сам, обідом поділися з другом, а вечерю віддай ворогові, заздалегідь перебивши апетит полуднем". Враховуючи особливості сучасного 1-2-х разового харчування, такий вид роздільного харчування принесе людям більше користі.

Ця система підходить для людей середнього віку. У харчуванні є парадокс – чим менше витрата калорій, тим частіше, але менш калорійними порціями необхідно харчуватися. Тому чоловікам, позбавленим сьогодні інтенсивної фізичної праці, необхідно їсти 4 рази, жінкам краще приймати їжу 5 разів (у прекрасної статі частіше реєструється дискінезія жовчного міхура), дітям до 14 років і всім після 60 років - 6 разів, за наявності серцево-судинних захворювань в будь-якому віці - 7 разів, охочим схуднути - 8 разів на добу. При цьому процес травлення і стан всього організму можна оптимізувати, привести у відповідність індивідуально підібраними засобами рослинного походження.

Але обмежувальна дієта (по одному з тверджень) - це надійний спосіб зберегти хворобу до старості. Дієтична їжа, приготована за найкращими рецептами, лише тоді стане ліками, якщо вона не тільки по складу стане повноцінною, але і зможе повноцінно засвоїтися, потрапити в організм у потрібний час і в потрібній кількості. За певних умов, поєднання продуктів в одній страві, їх чергування протягом дня дієтичне харчування може бути не тільки джерелом необхідних компонентів, але і стати активним лікувальним.

Правильне, раціональне, здорове харчування - невід`ємна складова частина здорового способу життя. Запорука правильного фізичного розвитку дітей, забезпечення високої працездатності чоловіків і жінок середнього віку, збереження достатньої працездатності при природному в`яненні організму.

ЩОБ ДЕНЬ ЙШОВ ЯК ПО МАСЛУ - ПОЧНИ ЙОГО З САЛА

Чутки про шкоду сала, про целюліт, що активно розцвітає при його вживанні, атеросклероз судин, що бурхливо розвивається, і тому подібне - істотно перебільшені. Найогрядніша нація в світі сала якраз не їсть. До недавнього часу харчувалася їжею без жирів. Не допомогло. Як атеросклероз, так і синдром Альцгеймера без сала розвивається ще активніше. Не відмовляйте собі в задоволенні, лише обмежте його кількісно. Відкладається на стегнах і в судинах не сало, а будь-яка прийнята в надлишку їжа. Оскільки надлишок якраз і переробляється в жири і холестерин. А здорова їжа якраз антицелюлітна і протиатеросклерозна.

Причому не слід уникати продуктів з холестерином і дітям. Дитяче харчування повинне їх містити, оскільки дітям необхідно рости. А значить - збільшувати кількість клітин. А неодмінний компонент всіх клітинних мембран - холестерин. При його недоліку діти не зможуть активно рости і повноцінно розвиватися. Населення країн, де в раціоні мало тваринних жирів і білків, не відзначається особливим ростом і статурою.

Якщо ж на стегнах у жінок, що зловживають деякими напоями і продуктами є опуклості, які деякі називають "крильцями", до клімаксу взагалі про холестерин і атеросклероз можна не думати - жіночі статеві гормони захищають від них судини надійніше за наймодніші дієти.

Чоловікам складніше - поки вимкнуться чоловічі статеві гормони, атеросклероз при ожирінні розвинеться "за повною програмою".

Що з`їсти на сніданок? Для профілактики атеросклерозу судин необхідно вранці відразу після пробудження з`їсти шматочок сала (розміром з сірникову коробку) з хлібом з цілісного зерна і цибулею-часником (за бажання). Можна подрібнити сало з прянощами, листовою зеленню (цибулі, часнику, кропу, селери і тому подібне), зберігати в холодильнику і приймати пряне зелене сало з хлібом. Такий сніданок влаштує всіх - не вимагає витрат дефіцитного вранці часу (тим паче, що все може бути приготоване ще з вечора), достатньо поживний і вітамінізований, усуває застій жовчі і виводить з нею багато обмінних шлаків, у тому числі і холестерин. Тобто перешкоджає передчасному старінню організму на рівні судин.

Якщо хочеться підтримувати обмін речовин ще і на рівні клітини - вранці натщесерце потрібно випити стакан холодної води з 1 ч.л. яблучного оцту і 1 ст.л. меду. Цей енергетичний коктейль омолоджує обмін речовин в клітині, не дає їй старіти. Але головне - день почався з жвавого старту, на безвідходних вуглеводах. Робота без сніданку - це робота в кредит. А ми стільки своєму організму, як правило, винні й без того.

Хочете більшого - спочатку вода з медом, а через 10-15 хвилин - хліб з салом. Це активує обмінні процеси молодої людини і зменшить ризик щодо атеросклерозу судин.

СНІДАНОК З`ЇЖ САМ

В тому сенсі, що вранці можна їсти будь-яку їжу. Але краще "завантажити шлунок" такою, що найтяжче перетравлюється. Тобто білкову. В українській кухні вона представлена смаженею, різноманітними кручениками, січениками, завиванцями, запіканками, бужениною, домашніми ковбасками.

Очі розбігаються, не говорячи вже про слинки, що течуть, при одному тільки перерахуванні. Частіше в рецептах використовується свинина, але не обходить українська кухня ні яловичину, ні баранину, ні пташине м`ясо, ні рибу.

Щоб м`ясні продукти принесла більше користі, їх вже в процесі приготування комбінують і термічно обробляють з різноманітними овочами або навіть фруктами. Гусак або качка з яблуками, чорносливом - відомі ласощі. І безпечні. У плані того ж атеросклерозу або панкреатиту.

ІДЕАЛЬНИЙ БІЛОК - ВАРЕНИКИ З М`ЯСОМ АБО СИРОМ

Ви ще пам`ятаєте про роздільне харчування, про несумісність білкових і вуглеводних, м`ясних і борошняних продуктів? Якщо у Вас відсутній атрофічний гастрит, то можете про це поки що забути. Існував всього один офіційно визнаний інститут роздільного харчування, але і той ще в минулому столітті розвалився. Мабуть розбився об систему травлення, яка все-таки покликана переварювати змішану їжу. А комбінація борошняної і м`ясної їжі дає ідеальний для засвоєння людиною білок. По-іншому - ідеальний білковий комбікорм для людини. Потрібно лише забезпечити його повноцінне засвоєння.

Ваш власний індикатор – не їжа з апетитом, а травлення без диспептичних проблем (здуття живота, бурчання). Щоб їм запобігти - вареники з м`ясним фаршем необхідно вживати до 14 годин або не менше ніж за 6-7 годин до сну. Це абсолютно необхідно, щоб білкова їжа мала можливість повноцінно перетравитися, а продукти білкового обміну або "шлаки" повністю вивелися з організму через нирки. В цей же час краще вживати і вареники з бобами, якщо хочеться спробувати замінити ними м`ясо. Обов`язковий компонент в м`ясному фарші - цибуля, часник або висівки. Вони зв`яжуть токсичні продукти розщеплювання білків і обережуть від них не тільки нирки, але і суглоби, щитовидну залозу, матку, молочні залози. І від багатьох проблем.

Якщо немає самостійного апетиту, понижена секреція шлункового соку або наступає атрофія слизової оболонки - допоможіть своїй травній системі, приймаючи фітоклін. Вміст капсули залийте 70-80 мл кип`ятку, настоюйте 5-7 хвилин і приймайте за 10-15 хвилин до кожного прийоу їжі.

Якщо хочеться наситити організм кальцієм, то вареники з сиром необхідно вживати після 14 годин, але не раніше, ніж за 3 години до сну. І виключіть з раціону продукти, багаті щавлевою кислотою. Вареники з фруктами логічніше вживати в першій половині дня - вони забезпечать організм необхідними вітамінами, мікроелементами, оптимізують обмін речовин. А ось вареники з овочами можна вживати у будь-який час - вони і наситять, і почистять, і забезпечують активний перебіг обмінних процесів.

ОБІДОМ ПОДІЛИСЯ З ДРУГОМ

Але краще - інформацією про нього. Що з`їсти на обід? Кращий вибір - український борщ. Це прекрасний лікувально-оздоровчий, омоложуючий засіб традиційної української кухні. Його можна використовувати не тільки в харчуванні, але і активному очищенні організму. По складу інгредієнтів існують десятки видів борщу. Незмінним лише залишається наявність в ньому основних складників. Борщ по суті - це відвар з різноманітних овочів з багатющим вмістом вітамінів і мікроелементів. Причому готових до засвоєння і природним чином прискорюючих обмінні процеси. А рідина забезпечує одночасне очищення організму, активуючи нирки. Клітковина відварених овочів - натуральний іонообмінний сорбент широкого спектру дії і тривалого застосування. Клітковина утримує багато токсинів в кишечнику, регулює рівень холестерину, допомагає корисним бактеріям в кишечнику в їх нелегкій боротьбі з патогенними. У відповідь сапрофітні бактерії виробляють майже добову норму вітамінів групи В.

Не можна уявити борщ і без білкових продуктів, що забезпечують амінокислотами ці самі обмінні процеси. А будуть білкові продукти тваринного (м`ясо, птах) або рослинного походження (боби) - справа смаку.

Жир завжди присутній в борщі в процесі приготування, або потрапляє туди з тим же салом або у вигляді традиційної в українській кухні сметани. Зелень не тільки різноманітить колірну гамму, але і значно вітамінізує страву.

Борщ можна любити або не любити готувати. А ось від самого борщу, одного разу його спробувавши, навряд чи хтось відмовиться. Не менш популярні капустняки, різноманітні юшки і кулеші. Останні більше підходять перед важкою роботою, спортивними змаганнями забезпечуючи людину енергією, але потрібно їсти їх за 1,5-2 години.

ГАЛУШКИ - ПРЕКРАСНА ЇЖА ПЕРЕД ФІТНЕСОМ

Сьогодні вважається даремним вживання галушок. Вони швидко перетравлюються, дають багато енергії, навантажуючи підшлункову залозу і містять мало вітамінів. Здавалося б, погано. Але це майже ідеальна їжа для спортсменів перед тренуванням або заняттями у фітнес-клубі. Тільки готувати їх потрібно, як раніше - або використовувати борошно з цілісного зерна, або додавати до звичайного борошна зародки пшениці і висівки. Тоді вони будуть не тільки повноціннішим харчуванням, але і активним, природним очищувачем організму. Галушки з фруктами - чим не вітамінна бомба перед тренуванням? Можна з`їсти порцію за 1 годину перед інтенсивною фізичною працею. Якщо не забудете добре пережовувати - ніщо не порушить травлення. Якщо від гіпоглікемії не впадете в спортзалі, то, з часом, з`явиться дистрофія внутрішніх органів. А апетит, що накопичився під час тренування, поверне все, навіть більше. Але у вигляді жирів.

Стан гіпоглікемії супроводжується такою стадією посилення апетиту, яку характеризують як "вовчий голод". У такому стані можна з упевненістю брати призові місця на змаганнях по обжерливості, що із здоров`ям і розумним контролем ваги також не в`яжеться.

ПЕРЕБИЙТЕ АПЕТИТ ПОЛУДНЕМ

В цей час їжа повинна бути швидше корисною, ніж смачною. Підійдуть традиційні на Україні каші, зокрема молочні, а також вареники або млинці з овочами, фруктами, сиром, страви з бобами і грибами. Якщо вранці не склалося з м`ясом - відкладіть до завтра. В цей час підійдуть омлет або яєчня, запечена з овочами біла риба.

ВЕЧЕРЮ ВІДДАЙТЕ ВОРОГАМ

Якщо хочеться вночі відпочити і відновитися - вечеря повинна бути, але легка. З достатньо поживних і збалансованих продуктів швидше за все за вечерею засвоюються кисломолочні. Завдяки бактеріям травлення вже почалося при їх готуванні. І стакан кислого молока або натурального кефіру засвоюється майже повністю протягом першої години. Якщо боїтеся холестерину - робіть із знежиреного молока, але додайте 1ч.-1ст.л. рослинної олії - жовчний міхур повинен звільнитися на ніч від жовчі. Їжа при переварюванні видає звуки, але вони стають особливо чутні на відстані, коли людина голодна. Щоб вони не заважали спати - підтримайте хороших бактерій за 2 години до сну кислим молоком і заїжте яблуко або будь-який інший фрукт по сезону. Або додайте в кефір зародки пшениці або висівки.

Якщо ляжете спати до закінчення травлення (частіше це буває після пізнього гуляння з рибою, а особливо - з м`ясом) - їжа не встигне перетравитися і травлення замре. Погані бактерії в кишечнику за такий смачний подарунок тільки спасибі Вам скажуть. М`ясо в кишечнику почне гнити, а Ви всю ніч шукатимете п`ятий кут в ліжку під акомпанемент кольорових або чорно-білих кошмарів. Головний біль і пом`яте обличчя з набряками вранці будуть забезпечені. І відповідний настрій теж. Не розраховуйте, що на цей раз зірки розташуються таким чином, що обійдеться або пронесе. Якщо встигне пронести (розслабиться кишечник або буде блювота) - точно буде краще. А якщо ні - черговий візит до косметолога або психолога гарантований. Можна буде звернутися і до книг Фрейда, і намагатися знайти пояснення в різноманітних сонниках. Але краще або не приймати важку їжу на ніч.

ПІДСОЛОДЖУВАЧІ ЖИТТЯ

Хати на Україні завжди утопали в садах. Їх численні плоди використовували не тільки по сезону. Але прагнули їх висушити, законсервувати з цукром. Якби тоді були холодильники - дбайливі українці всі фрукти заморожували б. На сьогодні це найпрогресивніший спосіб в домашніх умовах зберегти цінність фруктів і вітамінів в них на тривалий період.

Щоб забезпечити максимально можливу вітамінну підтримку впродовж всього року, необхідно використовувати різні види заготовок.

По сезону природне вживання їх в свіжому вигляді і в різноманітних стравах.

З кінця осені краще використовувати перетерті з цукром плоди - чим довше вони зберігаються, тим менше в них залишиться вітамінів.

Після закінчення цього виду консервації використовуйте варення, повидло, джеми - в них практично всі вітаміни руйнувалися при тривалій термічній обробці, а при зберіганні окислювалися цукром.

У будь-який час розумно використовувати компоти з сухофруктів, де кількість вітамінів невелика, але стабільна.

Заморожені фрукти краще притримати і використовувати навесні або раннім літом - і до початку нового сезону. У них вітамінів більше всього, при такому способі зберігання вони краще зберігаються, а при вживанні активніше борються з весінньо-літнім авітамінозом.

Природні солодощі на десерт, після закінчення кожної їжі. Якщо Ви вважаєте, що вітамінів Вам не вистачає - приймайте вітамінні фітосуміші.

НАПОЇ УКРАЇНСЬКОЇ КУХНІ

В першу чергу це різноманітні кваси, що чудово тамовують спрагу навіть в сильну спеку, компоти, киселі зі свіжих фруктів зроблять різноманітним раціон в теплу пору року, а узвари з сухофруктів - в зимово-весняний період. Одночасно з насиченням організму вітамінами, антиоксидантами рослинного походження, вони сприяють видаленню продуктів життєдіяльності, а також зменшенню негативного впливу сучасної екології. Не можна обійти увагою і традиційні алкогольні напої. Це відомий мед, різноманітні наливки, настоянки. Якщо мед і настоянки можна використовувати разом з м`ясними і рибними стравами, а за відсутності апетиту - перед ними як аперитив. То солодші наливки логічніше вживати з десертами або після їжі. Або додавати до кислого молока - вийде щось, що нагадує домашній йогурт.

Хочете бути здоровими - раціонально використовуйте накопичений поколіннями предків багаж знань.

Борис СКАЧКО,

лікар, фітотерапевт, автор 20 книг і брошур, більше 200 популярних і 40 наукових статей по фітотерапії, здоровому способу життя