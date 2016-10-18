ВР зобов'язала студентів-медиків та фармацевтів проходити військову підготовку офіцерів запасу медслужби

Верховна Рада України ухвалила закон про внесення змін у статтю 11 закону «Про військовий обов'язок і військову службу» (щодо проходження студентами вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладів військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби в обов'язковому порядку) (№2210а).

Як передає кореспондент УНІАН, «за» це рішення проголосували 238 народних депутатів із 331, зареєстрованого в сесійній залі.

Читайте такожУ МОЗ нагородили волонтерів Першого добровольчого мобільного госпіталю ім.ПироговаЗаконом встановлюється, що військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби в обов'язковому порядку проходять громадяни України, які отримують освітній ступінь вищої освіти у вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладах, придатні до військової служби за станом здоров'я та морально-діловими якостями.

Читайте такожІзраїль готовий ділитися з Україною досвідом у сфері військової медициниСеред іншого визначається, що порядок проведення військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу визначається урядом за поданням Міністерства оборони, погодженим з центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки, а для підготовки офіцерів запасу медичної служби - також з центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров'я.

Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.