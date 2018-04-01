Відбілювання зубів: ”за” і ”проти”

У наш час відбілювання зубів набуває все більшої популярності. Білосніжна красива посмішка стала не лише ознакою здоров’я. Це своєрідний атрибут успішності. Відбілювання зубів не є обов’язковим з погляду гігієни, але бажаючих мати «голлівудську посмішку» стає дедалі більше. Про всі "за" та "проти" відбілювання зубів розповідає стоматолог Інна ШВЕЦЬ. Зараз у стоматології стрімко почав розвиватися такий напрямок, як реставрація зубів. За допомогою цього напрямку зубам можна надати бажаного кольору та форми. Коли йдеться про відновлення пошкоджених зубів, то в такому випадку реставрація є необхідністю. Але все частіше люди з абсолютно здоровими зубами хочуть відкоригувати їх форму, покращити колір з естетичної точки зору. Зараз естетиці придають величезне значення.

Що стосується відбілювання зубів, то у кожного фахівця власна думка стосовно цього приводу. В будь-якому випадку останнє рішення за пацієнтом. Але перш ніж зважитись на цей крок потрібно зважити всі «за» і «проти».

Є кілька способів відбілювання зубів:

1. Хімічне відбілювання. Цей спосіб є найбільш агресивним. Використовується перекис водню концентрацією від 10% — 35% . Слід пам’ятати, що коронки, та пломби кольору не міняють, а тому перед відбілюванням їх потрібно замінити.

2. Лазерне відбілювання. Лазер взаємодіючи з гелем, відбілює поверхню зубів.

3. Відбілювання ультразвуком. Проводиться спеціальним ультразвуковим приладом.

4. Фотовідбілювання. В основному проводиться системою Zoom в якій використовується безкислотний гель. Це найбільш безпечний метод відбілювання, однак і найдорожчий.

5. Відбілювання зубів за допомогою спеціальних кап. Його можна успішно проводити в домашніх умовах. Використовується відбілюючий гель, чи розчин перекису водню концентрацією 10%.

Звертаються переважно люди віком від 26 до 60 років. У випадках таких хвороб, як дискалоріти, флюорози, гіпоплазії, титрациклінові зуби (побічна дія від прийому антибіотика титрацикліну) відбілювання зубів є необхідністю. Ми зобов’язані ознайомити пацієнтів з усіма побічними діями, які виникають після відбілювання зубів. А це — утворення мікропор в емалі, підвищена чутливість зубів до холодного та гарячого. Гарантовано з’являється біль в зубах. В одних пацієнтів вона зникає через декілька днів після проведення процедур, а в інших може тривати довше. Можливе запалення ясен і язика. Відразу після хімічного відбілювання на зуби наносяться спеціальні лаки на основі фтору та кальцію. Впродовж трьох місяців після проведення процедури не можна вживати каву, чорний чай, колу, червоне вино, продукти що містять харчові барвники — це може призвести до пігментації та звести процедуру відбілювання нанівець. Багато хто, почувши про побічні дії відмовляються від процедури.

Позитивна дія після відбілювання зубів лише одна — покращується їх зовнішній вигляд.

Відбілювання — це хімічний процес, а значить воно не є абсолютно безпечним. Ця процедура протипоказана вагітним жінкам, матерям у період вигодовування грудьми, а також людям з підвищеною чутливістю зубів чи тріщинами на емалі.

Гарний спосіб збереження білизни — паста та зубна щітка. Останню потрібно змінювати щомісяця. Стосовно зубної пасти, то її потрібно обирати керуючись порадами стоматолога. Поширеними є відбілюючі пасти. Вони заповнили прилавки всіх супермаркетів. Їх неправильне використання може призвести до побічних дій — підвищена чутливість зубів до холодного та гарячого, спазми та раптові болі. Тож перед їх використанням проконсультуйтеся з лікарем. Він порадить необхідну пасту та призначить схему користування.

Правильний щоденний догляд за зубами допоможе зберегти їх здоров’я та красу:

- чищення зубів вранці після їжі та ввечері перед сном;

- використання флосів — спеціальних зубних ниток;

- полоскання ротової порожнини після кожного прийому їжі;

- щорічний профілактичний огляд зубів у стоматолога.

Негативно на зубну емаль впливають: чорний чай, кава, цукерки, зокрема льодяники, сухарі.

Покращують стан зубів такі продукти, як морква, яблука, груші, капуста. Щоденно раджу вживати сиру морквину та яблуко. Крім того, що вони містять вітаміни та мікроелементи необхідні для зубів, вони прекрасно очищають та масажують їх.

Серед народних методів прекрасним відбілюючим засобом є сік зеленого грецького горіха та звичайна таблетка активованого вугілля. Хоча ними не слід зловживати.

Підготувала Катерина Варич.