З листопада в Україні прогнозується зростання захворюваності на ГРВІ

З листопада в Україні почнеться зростання показників захворюваності на гострі респіраторно-вірусні інфекції (ГРВІ), у середньому – на 5-6 % щотижня.

Про це УНІАН повідомила заступник головного державного санітарного лікаря України Людмила МУХАРСЬКА.

За її словами, пік захворюваності на ГРВІ припаде на кінець грудня - другу половину січня. “Прикметно, що перші два тижня січня завжди дають штучне зниження захворюваності – українці, перебуваючи на Різдвяних канікулах менше контактують. Надто це стосується школярів, які є детонаторами грипозних інфекцій,” – зауважила Л.МУХАРСЬКА.

Водночас, вона наголосила, що не слід очікувати пандемії грипу у світі, позаяк про таку можна говорити лише у тому разі, коли йдеться про новий збудник, проти якого у людства немає імунітету. “ВООЗ дає певні прогнози, але вони поки не справдилися, бо пандемічний вірус не виник,” – наголосила Л.МУХАРСЬКА.