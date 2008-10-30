Українці не мають імунітету проти нових вірусів грипу - А (Брісбен) – H2N2, А (Брісбен) – H1N1 і В (Флорида), які, за прогнозами епідеміологів, зумовлять захворюваність на грип та гострі респіраторно-вірусні інфекції у нашій країні.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила заступник головного державного санітарного лікаря України Людмила МУХАРСЬКА.

“Ці віруси ніколи досі не циркулювали на території України. Проте, за симптомами, ускладненнями та методами лікування ці віруси схожі на вже відомі і не мають специфічних ознак”, – наголосила Л.МУХАРСЬКА.

Вона зауважила, що ускладнення від грипу та ГРВІ залежить не від певного штаму вірусу, а від того, що людина не доліковується або невчасно звертається до лікаря.

На запитання, чи варто вакцинуватися від грипу щороку, Л.МУХАРСЬКА зазначила, що Всесвітня організація охорони здоров’я дає прогноз і для виробників вакцин. “Відповідно, вони включають певні штами вірусів у склад вакцин, які застосовуватимуть у медичну практику даного сезону. Через те, що майже щороку прогнози щодо штамів грипозних вірусів змінюються, робити щеплення від грипу рекомедують кожного року”, – зауважила Л.МУХАРСЬКА.

Проте, за словами заступника головного державного санітарного лікаря, імовірна й ситуація, коли прогноз щодо штамів вірусів збігається протягом двох або ж трьох років, і тоді вакцинуватися кожного року не має сенсу.