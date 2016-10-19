Закон про збільшення допомоги при інвалідності військовослужбовців відправлено на доопрацювання

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 233 із 334 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі. Перед цим парламент не зміг подолати вето президента на цей закон, бо «за» проголосували лише 113 (із 300 необхідних - УНІАН) народних депутатів України. Також Верховна Рада не підтримала пропозицію про ухвалення цього закону з пропозиціями президента.

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Заступник міністра фінансів України Сергій Марченко зауважив, що відповідно до закону передбачалося збільшити в півтора рази розміри одноразової грошової допомоги у разі загибелі військовослужбовців (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності. Так, передбачалося встановити розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі 750 прожиткових мінімумів, для першої групи інвалідності - 375, другої - 300, третьої - 225.

Марченко наголосив, що пропозиції президента були сформовані відповідно до бюджету 2015 року, бо саме минулого року закон був заветований.

Представник Міністерства фінансів зауважив, що з часу прийняття цього закону минуло більше року, тому його не доцільно ухвалювати.

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Як повідомляв УНІАН, 17 липня 2015 року Верховна Рада ухвалила закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення рівня соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей» (реєстраційний номер 2406 ). За це рішення більше року тому проголосувало 229 із 279 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

7 серпня 2015 року президент України повернув цей закон до парламенту з пропозиціями.