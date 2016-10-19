Кількість жертв фальсифікованого алкоголю знову зросла
В Україні кількість померлих від отруєння фальсифікованим алкоголем зросла до 64 осіб.
Так, у Дніпропетровській області зареєстровано один летальний випадок отруєння алкоголем. Помер чоловік, який перебував на стаціонарному лікуванні з 7 жовтня. Загалом у Дніпропетровській області отруїлося 8 осіб, з них двоє - померло.
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У Миколаївській області зареєстровано один новий випадок отруєння алкоголем. Загальна кількість потерпілих від отруєнь алкоголем у регіоні становить шість осіб, з них п‘ятеро померло.
У Харківській області загальна кількість випадків отруєнь фальсифікованим алкоголем становить 96, з них 49 летальних.
У Запорізькій, Донецькій, Луганській, Житомирській областях нових випадків отруєнь сурогатами алкоголю не зареєстровано (загалом у цих областях отруїлося 32 особи, з них вісім померли).
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Як повідомляв УНІАН, станом на ранок 18 жовтня в Україні було зареєстровано 140 випадків отруєнь фальсифікованим алкоголем, з них 63 - летальні.
Перші смерті внаслідок отруєння алкоголем були зафіксовані в Харківській області 22 вересня. Згодом летальні випадки від отруєння зафіксували в інших регіонах України, зокрема, в Донецькій, Луганській, Миколаївській, Житомирській та Дніпропетровській областях.