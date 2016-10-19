ЮНІСЕФ закуповуватиме медичні препарати для України і у наступному році

ЮНІСЕФ придбав для України вакцини БЦЖ , КПК (від кору, паротиту та краснухи), вакцини від гепатиту Б, АКДП (від кашлюку, дифтерії і правцю), АДП-М(від дифтерії та правцю для дорослих), АДП (від дифтерії та правцю для дітей), вакцина проти сказу і вакцина bOPV(бівалентна оральна поліомієлітна вакцина). Усі ці вакцини вже доставлені в Україну та доступні у медичних закладах по всій країні.

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З державного бюджету, який був переданий ЮНІСЕФ наприкінці 2015 року на закупівлю вакцин та антиретровірусних препаратів, збережено суму у понад 4 млн дол США. Це створить можливість охопити імунізацією велику кількість дітей, які не отримали щеплення протягом минулих років та забезпечить безперервну терапію для пацієнтів хворих на ВІЛ.