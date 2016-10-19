В Україні на грип та ОРВІ захворіли понад 156 тисяч людей: 70% з них - діти

За інформацією Українського центру з контролю та моніторингу захворювань МОЗ України за звітний 41 тиждень (11-18 жовтня 2016 року) на грип та ГРВІ захворіли 156 559 осіб, із них 70,7 % становлять діти віком до 17 років. Показник захворюваності на грип та ГРВІ серед населення України складає 367,6 на 100 тисяч населення.

Читайте такожШість простих правил допоможуть вберегтися від осінньої застуди

При розподілі по віковій структурі дітей, які захворіли на грип та ГРВІ, превалює захворюваність серед вікових груп 5–14 та 0–4 років.

В структурі виявлених респіраторних вірусів методом імунофлюоресцентної мікроскопії в більшості домінують віруси парагрипу.

На 41 тижні 2016 р. в усіх регіонах України показники захворюваності на грип та ГРВІ не перевищують епідемічні пороги і знаходяться в межах від -7,6 % в Житомирській до -65,3 % в Івано-Франківській областях.