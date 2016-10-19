Аліменти стануть винятково власністю дитини: ВР ухвалила проект закону

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 244 народних депутатів із 340, зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроектом у Сімейному кодексі України пропонується встановити, що аліменти, одержані на дитину, є власністю дитини (нині йдеться про те, що вони є власністю того з батьків, на ім'я кого вони виплачуються - УНІАН). Той із батьків або інших законних представників дитини, на ім’я якого виплачуються аліменти, розпоряджається аліментами виключно за цільовим призначенням в інтересах дитини.

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Спосіб стягнення аліментів визначає той із батьків або інших законних представників дитини, разом з яким проживає дитина. Спосіб стягнення аліментів, визначений рішенням суду або домовленістю між батьками, змінюється за рішенням суду за позовом одержувача аліментів або за домовленістю між батьками.

Розмір аліментів має бути необхідним та достатнім для забезпечення гармонійного розвитку дитини. Мінімальний розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

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Також встановлюється, що стягувач аліментів має право звернутися до суду із заявою про видачу судового наказу про стягнення аліментів у розмірі на одну дитину – однієї чверті, на двох дітей – однієї третини, на трьох і більше дітей – половини заробітку (доходу) платника аліментів, але не більше десяти прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку на кожну дитину.

Аліменти на дитину присуджуються за рішенням суду від дня пред’явлення позову, а в разі подання заяви про видачу судового наказу – від дня подання такої заяви.

Заборгованість за аліментами, присудженими як частка заробітку (доходу), визначається виходячи з фактичного заробітку (доходу), який платник аліментів одержував за час, протягом якого не провадилося їх стягнення, незалежно від того, одержано такий заробіток (дохід) в Україні чи за кордоном.

Крім того, зміни пропонується внести до Цивільного процесуального кодексу України та Закону України "Про судовий збір".