МОЗ ініціює повернення обов’язкових надбавок лікарям



Як повідомили УНІАН у МОЗ, йдеться передусім про працівників екстреної медичної допомоги, протитуберкульозних закладів, а також лікарів первинної ланки. Скасування наказу не стане додатковим навантаженням для бюджету, в той же час підвищить мотивацію серед медиків та зніме соціальну напругу, переконані у відомстві.

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У відомстві зазначили, що у 2014 році Мінфін без погодження з Міністерством охорони здоров’я вирішив, що надбавки працівникам екстреної допомоги, фтизіатрам, які працюють в тубдиспансерах, та лікарям первинної ланки є необов’язковими.

Згідно з постановою КМУ від 25 березня 2014 році № 95 «Деякі питання оплати праці працівників закладів охорони здоров’я» були скасовані державні гарантії, встановлені постановами Кабінету Міністрів № 199 («Деякі питання оплати праці медичних працівників системи екстреної медичної допомоги»), № 174 («Деякі питання оплати праці працівників протитуберкульозних закладів») та № 977 («Деякі питання оплати праці медичних працівників, що надають первинну медичну допомогу»).

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Ухвалення запропонованого профільним міністерством проекту постанови скасує обмеження щодо надбавок та інших виплат, передбачених згаданими постановами. Цей крок є критично важливим, оскільки середній розмір заробітної плати працівників закладів охорони здоров’я значно нижчий від працівників промисловості, освіти та культури.