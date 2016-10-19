Патронатні вихователі в Україні матимуть право на державне пенсійне страхування

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосував 231 народний депутат із 332, зареєстрованих у сесійній залі.

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Законом із Сімейного кодексу України пропонується виключити положення, згідно з яким патронатний вихователь зараховується на роботу по трудовому договору у бюджетну установу соціального захисту населення за визначенням відповідно місцевою державною адміністрацією або місцевою радою.

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У законі України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" пропонується внести патронатних вихователів до переліку осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню.

Крім того, у законі "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" встановлюється, що платниками єдиного внеску є роботодавці, в тому числі, і патронатних вихователів.

Як нагадується у пояснювальній записці, послуга патронату над дитиною передбачає тимчасовий догляд і виховання дитини в спеціально підготовленій сім’ї патронатного вихователя як альтернативу її влаштування до інтернатного закладу.

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Патронат над дитиною є інноваційною моделлю екстреного реагування та надання підтримки сім’ям з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.