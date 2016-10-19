В Україні вкотре обіцяють запровадити референтні ціни на ліки

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр-міністр України Володимир Гройсман сказав на засіданні уряду, звітуючи про діяльність Кабміну за півроку.

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За його словами, ситуація з постачанням ліків була катастрофічною, але сьогодні вона виправляється. Він наголосив, що перед урядом стоїть завдання - не допустити тих проблем, які були в 2016 році.

"І тому команда МОЗ зараз над цим питанням серйозно працює. Але дуже важливо, що, відкривши ринок для якісних ліків, ми даємо можливість присутності якісних ліків для українських громадян, а з іншого боку - наше завдання забезпечити справедливе ціноутворення на ці ліки. І в цьому місяці ми з вами, урядом, затвердимо, можливо, на початку наступного, але я сподіваюсь, що в цьому, справжнє референтне ціноутворення, справедливе ціноутворення", - сказав Гройсман.

За його словами, це рішення приведе до зниження цін на всі ліки в Україні.