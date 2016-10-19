Кабмін схвалив законопроект щодо протидії домашньому насильству

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду.

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Перший заступник міністра соціальної політики Ольга Крентовська зазначила, що законопроект розроблений на виконання затвердженої указом президента України Національної стратегії у сфері прав людини з метою приведення національного законодавства до міжнародних норм.

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Вона уточнила, що ухвалення цього законопроекту фактично забезпечить ратифікацію україною Конвенції Ради Європи "Про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьби із цими явищами".