Кабмін схвалив законопроект щодо протидії домашньому насильству
Кабінет міністрів України схвалив законопроект про запобігання та протидію домашньому насильству.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду.
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Перший заступник міністра соціальної політики Ольга Крентовська зазначила, що законопроект розроблений на виконання затвердженої указом президента України Національної стратегії у сфері прав людини з метою приведення національного законодавства до міжнародних норм.
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Вона уточнила, що ухвалення цього законопроекту фактично забезпечить ратифікацію україною Конвенції Ради Європи "Про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьби із цими явищами".