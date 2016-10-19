Кабмін схвалив законопроект щодо протидії домашньому насильству

13:59, 19 жовтня 2016
Країна
81

Кабінет міністрів України схвалив законопроект про запобігання та протидію домашньому насильству.

REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду.

Читайте такожЗа домашнє насильство - 12 років тюрми: депутати хочуть посилити покарання для садистів у сім'ях

Перший заступник міністра соціальної політики Ольга Крентовська зазначила, що законопроект розроблений на виконання затвердженої указом президента України Національної стратегії у сфері прав людини з метою приведення національного законодавства до міжнародних норм.

Читайте такожДівчатка-підлітки найбільш вразливі в умовах війни на сході України - ООН

Вона уточнила, що ухвалення цього законопроекту фактично забезпечить ратифікацію україною Конвенції Ради Європи "Про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьби із цими явищами".

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter