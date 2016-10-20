Парламент визначить механізми оплати роботи патронатних вихователів та виплати їм допомоги на дітей

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 227 народних депутатів із 325, зареєстрованих у сесійній залі.

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Як зазначається у пояснювальній записці, законом "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення соціального захисту дітей та підтримки сімей з дітьми" запроваджено поняття патронату над дитиною та установлено, що з 1 січня 2016 року по 31 грудня 2018 року запроваджується експеримент із здійснення патронату над дитиною.

Статтею 256 Сімейного кодексу України встановлено, що оплата послуг патронатного вихователя та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Водночас Міністерством соціальної політики запропоновано на час проведення експерименту зазначені виплати здійснюватися за рахунок та у межах коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною".

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У подальшому, після завершення експерименту, зазначається у пояснювальній записці, здійснення вказаних виплат буде здійснюватися за рахунок власних коштів місцевих бюджетів.