У Мінсоцполітики обіцяють розробити постанову щодо психологічної реабілітації військових до кінця жовтня

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник міністра - керівник апарату Віктор Іванкевич під час парламентських слухань на тему: "Державні гарантії соціального захисту учасників антитерористичної операції, Революції Гідності та членів їх сімей: стан і перспективи".

За його словами, відомством розроблено проект постанови Кабмін "Питання психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції", яким передбачається затвердити порядок організації психологічної реабілітації та психосоціального супроводу військовослужбовців-учасників бойових дій та прирівняних до них осіб, а також звільнених з військової служби, які брали участь в АТО, чи виконували службово-бойові завдання в екстремальних бойових умовах, та деяких інших категорій населення.

Читайте такожЗ початку проведення АТО реабілітацію пройшли 2,8 тис. військовослужбовців

Іванкевич зазначив, що передбачається затвердити перелік психологічних послуг, вимоги до надавачів психологічних послуг, вимоги до закладів та установ, які мають право надавати ці послуги.

"На сьогодні цей проект пройшов широке обговорення громадськості, і ми його до кінця цього місяця маємо намір внести на розгляд Кабінету міністрів", - сказав чиновник.