В Україні немає державної програми медичної та психологічної реабілітації учасників АТО

Голова Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Ольга Богомолець наголошує на прискоренні затвердження концепції Державної цільової програми медичної, психологічної і соціальної реабілітації та адаптації учасників АТО на період до 2020 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час парламентських слухань на тему: "Державні гарантії соціального захисту учасників АТО, Революції Гідності та членів їхніх родин: стан і перспективи".

Богомолець зазначила, що понад 70% учасників АТО потребують психологічної реабілітації. При цьому, зауважила вона, "немає досі єдиної державної цільової програми медичної, психологічної і соціальної реабілітації та адаптації учасників АТО".

Читайте такожПитання про психологічну реабілітацію учасників АТО уряд планує розглянути до кінця місяця"Нема сенсу робити психологічну реабілітацію, тримати людину в санаторії, якщо вона потім виходить і не знає, як жити. Якщо у неї немає роботи, якщо вона не реабілітується, не приймається суспільством, якщо не визнається її право на активне продовження життя", - сказала вона.

Так, депутат закликала внести до резолюції слухань доручення Кабінету міністрів прискорити затвердження концепції Державної цільової програми медичної, психологічної і соціальної реабілітації та адаптації учасників АТО на період до 2020 року та забезпечити завершення її розробки до кінця поточного року.