Замінники цукру шкодять здоров`ю

Оскільки зараз в моді худорлявість, багато людей приймають замість цукру його замінники, які менш калорійні. Проте недавно фахівці з Північної Кароліни довели, що замінники цукру не тільки не сприяють схудненню, але навіть навпаки - можуть стати причиною набору зайвої ваги. Так, було проведено дослідження за участю чоловіків і жінок, що мають надмірну вагу. Половина з них сиділа на дієті і замість цукру вживала його замінники, останні ж повністю виключили з раціону свого живлення всі види солодкого.

Через 12 тижнів виявилось, що тим, хто не вживав сахарозамінники, вдалося схуднути на більшу кількість кілограм, ніж останнім. Річ у тому, що організм тих, хто вживає замінники цукру, прагне витягувати з їжі якомога більше калорій, і при цьому сповільнюється метаболізм. В сукупності обидва ці чинника негативно позначаються на фігурі, тому не варто сподіватися, що завдяки штучним замінникам цукру ви не видужаєте - все якраз з точністю до навпаки.

Раніше британські учені заявляли, що замінники цукру, що містяться в жуйці і деяких зубних пастах, дуже небезпечні. Більше всього при цьому страждає шлунково-кишковий тракт.

У всьому світі використовуються дві групи сахарозамінників, різні по своєму хімічному складу. У основі перших - сахароспірти (ксиліт, сорбіт, маніла) з солодкістю від 0,4 до 2 одиниць.

У другій групі - синтезовані амінокислоти, що перевершують рафінад по солодкості в десятки і сотні разів, але що не містять калорій.

Наприклад, сорбіт (E420) може викликати розлад кишечника, болі в животі і діарею. Керівники дослідження пояснили, що сорбіт діє на кишечник як послаблюючий засіб. Проте вживати жуйку як засіб для схуднення не можна, оскільки при цьому порушується всмоктування важливих компонентів, необхідних для нормальної роботи організму.

Втім, до категорії найшкідливіших варто віднести замінник цукру Аспартам (Е951) - засвоюваний низькокаллорійний підсолодник, майже в 200 разів солодше цукру. Він займає близько 25 % світового об`єму штучних подсластітелей і застосовується при виробництві більш ніж 5000 найменувань продуктів харчування і напоїв.

Проведені незалежні дослідження показують негативний вплив тривалого використання аспартама на організм людини. Переважна більшість незалежних експертів підтверджують, що тривале використання аспартама може викликати головний біль, дзвін у вухах, алергію, депресію, безсоння, а у тварин і рак мозку.

Вживання аспартама людьми, страждаючими підвищеною вагою, як би з метою схуднення зважаючи на малу калорійність аспартама може привести до зворотного ефекту і ще більшого набору маси тіла в подальшому. Дослідження, проведені доктором Расселом Блейлоком, показали, що аспартам підвищує апетит. Негативна дія аспартама може виявитися у 35% населення.

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