Штаб Ахметова видав понад 700 тисяч продуктових наборів дітям, які проживають на Донбасі

За цей час (станом на 19 жовтня 2016 р.) Гуманітарний штаб Ріната Ахметова видав 732 тисячі 943 дитячих продуктових набори. Допомога призначена сім'ям з дітьми віком від народження до 35 місяців.

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«Два роки тому рішенням Ріната Ахметова була створена окрема програма допомоги продуктовими наборами сім'ям з маленькими дітьми. Максимально допомагати найбіднішим та найнезахищенішим, в першу чергу дітям, ‒ така філософія Засновника Гуманітарного штабу. Діти найбільше страждають від війни. За цією цифрою - 700 тисяч виданих дитячих наборів – величезна кількість малюків, які потребують допомоги», ‒ розповідає Наталя Баришпільська, керівник напрямку «Гуманітарна допомога» Штабу Ахметова.

Щомісяця дитячі продуктові набори від Штабу отримують близько 30 тисяч сімей з малюками по обидві сторони лінії зіткнення. 85% з них – жителі непідконтрольних територій.

З початку 2016 року «мобільні» бригади волонтерів видають дитячі продуктові набори не тільки жителям зони АТО, а і переселенцям на мирній території Донецької області, і в «сірій» зоні.

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«У віддалених селищах і селах допомога дуже потрібна, особливо на лінії вогню. Чим менше населений пункт і сильніше він постраждав від війни, тим більше потреба сімей. Страшно бачити, як діти голодують», ‒ підкреслює Баришпільська.

Гуманітарний штаб постійно працює над вдосконаленням надання допомоги. За час дії програми «Допоможемо дітям» неодноразово оновлювалися склади дитячих продуктових наборів. Рік тому Штаб підтримав ініціативу ЮНІСЕФ і ВООЗ з популяризації грудного вигодовування. Штаб Ріната Ахметова надає не тільки гуманітарну допомогу продуктами, але й інформаційну підтримку годуючим матерям.