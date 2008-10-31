Київщина: відкриють психоневрологічний заклад для жінок

У Пущі-Водиці за адресою вул. Гамарника, 28, працюватиме комунальна стаціонарна соціально-медична установа “Пуща-Водицький психоневрологічний інтернат для жінок”.

Відповідне рішення ухвалила вчора сесія Київради.

Депутати також затвердили Положення про установу та підпорядкували її Головному управлінню соціального захисту населення.

Як зазначається в рішенні, створення Пуща-Водицького психоневрологічного інтернату для жінок забезпечить належні умови проживання для психічно хворих жінок, які потребують стороннього догляду і допомоги.

Згідно із затвердженим Положенням, до інтернату прийматимуться на державне утримання психічно хворі жінки, які досягли пенсійного віку, та жінки-інваліди І і ІІ груп з психоневрологічними захворюваннями, старші 18 років, які за станом здоров’я потребують стороннього догляду й медичної допомоги незалежно від наявності батьків або родичів.

До інтернату прийматимуть за путівкою, виданою Головним управлінням соціального захисту Київської міської держадміністрації.