Поспіх під час їжі зумовлює ожиріння

10:36, 31 жовтня 2008
Країна
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Свідчать наукові дослідження

Японські вчені отримали докази того, що, чим швидше людина їсть, тим більші у неї шанси набрати зайву вагу. У науковому досліді взяли участь близько трьох тисяч добровольців, за режимом харчування яких спостерігали фахівці.

Вчені спробували знайти взаємозв`язок між швидкістю вживання їжі та почуттям ситості.

З`ясувалося, що у чоловіків, які їдять дуже швидко, ризик набрати зайву вагу збільшується на 84% порівняно з тими представниками сильної статі, які їдять повільно. У жінок, які швидко їдять, ризик ожиріння збільшується на 50%. А ось для тих, хто їсть швидко та ще й до пересичення, ризик розповніти збільшується в три рази.

Вчені вважають, що поквап під час їжі збиває сигнальну систему організму, в результаті чого людина починає переїдати. Адже коли людина швидко їсть, її шлунок наповнюється значно раніше, ніж травна система посилає головному мозку відповідний сигнал.

РИА Новости

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