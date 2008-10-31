50% держзакупівель ліків в Україні здійснює один виконавець

Служба безпеки України стурбована тим, що майже половину державних закупівель медичного устаткування і медпрепаратів в Україні здійснює один виконавець.

Про це повідомив вчора в Донецьку на прес-конференції виконуючий обов`язки голови СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

Щодо державних закупівель медичного устаткування і препаратів, він сказав: «У нас є питання, чому із загального обсягу держзакупівель на цей рік майже 50% проходять з процедурою закупівель у одного виконавця». На його думку, «щось не так у цій сфері». «Саме тому, ми разом із Кабінетом міністрів сподіваємося, по-перше, знайти відповідь, чому тільки одним виконавцем майже 50% відсотків державних коштів використовується, у тому числі й усіма установами, які утримуються за рахунок держбюджету. По-друге, допомогти економіці створити прозорий механізм, тобто допустити всіх бажаючих брати участь без усяких посередників у торгах, тендерах, які проходять по закупівлях держбюджету», - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО .